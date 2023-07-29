22 ekor macan tutul dan anak-anaknya terekam kamera pengintai, Jumat (28/7). Lokasi di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember, Jatim.

Populasi Macan tutul di taman nasional ini meningkat pesat. Sebelumnya petugas taman nasional hanya melihat 12 ekor macan tutul. Saat ini, dalam data petugas terdapat 33 ekor macan tutul di lokasi.

Monitoring dilakukan petugas untuk memastikan populasi hewan buas itu. Hutan yang asri dan banyaknya mangsa mendukung pertumbuhan macan tutul.

