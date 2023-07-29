...

Satpol PP Dharmasraya Sumatra Barat Pecat Anggotanya yang Bermesraan Sesama Jenis

Budi Sunandar, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 11:30 WIB
Kompilasi video sepasang perempuan bermesraan beredar di Sumatra Barat. Video tersebut menjadi viral karena  salah satunya menggunakan pakaian seragam Satpol PP.
 
Mereka menunjukan kemesraan dengan pelukan dan berangkulan. Kepala Satpol PP Dharmasraya Syafrudin membenarkan oknum tersebut adalah anggotanya yang berinisial RYP.
 
Yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan diberhentikan secara tidak hormat dari Satpol PP.
 
Reporter : Budi Sunandar
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

