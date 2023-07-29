Kompilasi video sepasang perempuan bermesraan beredar di Sumatra Barat. Video tersebut menjadi viral karena salah satunya menggunakan pakaian seragam Satpol PP.

Mereka menunjukan kemesraan dengan pelukan dan berangkulan. Kepala Satpol PP Dharmasraya Syafrudin membenarkan oknum tersebut adalah anggotanya yang berinisial RYP.

Yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan diberhentikan secara tidak hormat dari Satpol PP.

Reporter : Budi Sunandar

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

