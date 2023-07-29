...

Rumah di Pemukiman Padat Penduduk Terbakar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 10:29 WIB
Sebuah rumah tak layak huni di kawasan pemukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Warga yang mengetahui kejadian panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
 
Akses jalan yang sempit dan jauhnya sumber air menjadi kendala saat pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

