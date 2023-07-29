Belasan rumah dan sejumlah lapak barang bekas serta kios di Koja, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat (28/7) sore. Lapak dan kios warga ikut terbakar karena api membesar dengan cepat dan merambat ke bangunan lainnya.

Diduga api berawal dari pembakaran sampah yang tidak jauh dari lapak barang bekas dan menyambar rumah serta kios warga. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News