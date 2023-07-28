Menjelang Pemilu 2024, Kapolri menyebut akan melakukan aksi pencegahan terhadap serangan radikalisme dan aksi teror.

Dua langkah yang akan diambil, guna mencegah radikalisme yakni melalukan pembinaan kepada mantan teroris serta bekerja sama dengan lembaga keagaman, agar tidak melakukan aksi-aksi yang melawan hukum.

Kapolri juga mengatakan menjelang pemilu, banyak sekali isu radikal yang disebarkan melalui media sosial sehinga masyarakat diminta juga jangan mudah terhasut dan terprovokasi.

(fru)

