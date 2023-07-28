TNI mengaku keberatan atas penetapan tersangka Kabasarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC) oleh KPK.

Danpuspom TNI Marsda R. Agung Handoko menjelaskan baru mengetahui adanya OTT oleh KPK tersebut melalui media. Danpuspom mengaku pihaknya keberatan atas penetapan tersangka oleh KPK tersebut tanpa koordinasi.

TNI menilai penegakkan hukum tetap harus ditegakkan, tapi pelanggaran hukum jangan sampai dilakukan oleh penegak hukum.

(fru)

