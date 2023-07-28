Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/7). Danpuspom menyampaikan pesan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) Panglima TNI merasa sangat kecewa karena tindak pidana korupsi masih terjadi di lingkungan TNI.

Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Kelima tersangka tersebut yakni, Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA).

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News