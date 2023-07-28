...

Tidak Diberikan Minuman Keras, Preman Aniaya Tukang Jamu hingga Tewas

Mohammad Fachrudin, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 20:44 WIB
Akibat tidak diberikan minuman keras, seorang preman nekat membunuh tukang jamu di Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang sempat kabur dan buron selama 10 hari ini akhirnya berhasil ditangkap kepolisian.
 
Polisi juga menembak kaki pelaku karena melawan saat hendak ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban karena sakit hati karena tidak diberikan satu botol minuman yang dimintanya secara gratis.



