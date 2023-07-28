Puluhan pelajar SDN Sumberejo 3 di Bojonegoro, Jawa Timur, terlantar selama dua pekan. Mereka terlantar akibat menolak adanya kebijakan merger sekolah

Lantaran ingin kembali belajar di kelas, mereka masing-masing menggambar gedung sekolah, dan berharap segera kembali belajar dengan normal

Kebijakan merger sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemkab Bojonegoro ditolak oleh para siswa dan wali murid. Penolakan dilakukan karena berbagai alasan, seperti jarak terlalu jauh serta wali murid yang tidak pernah dilibatkan

(fru)

