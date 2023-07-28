...

Puluhan Korps Marinir TNI Tampilkan Bela Diri Chadrick

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 17:22 WIB
Puluhan prajurit korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI), menampilkan Chadrick. Chadrick adalah kemampuan bela diri dasar Korps Marinir. Penampilan ini berlangsung di Lapangan Mako Kormar, Jl Prajurit Usman dan Harun, Jumat (28/7) siang
 
Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, mengatakan, beladiri tersebut merupakan kombinasi seni bela diri yang ada di tanah air maupun manca negara
 
Bela diri Chadrick dimaksudkan untuk meningkatkan kedigdayaan Prajurit Korps Marinir, serta memupuk kemampuan sebagai petarung yang tangguh, guna mendukung tugas pokok Korps Marinir

(fru)

