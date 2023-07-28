Puluhan prajurit korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI), menampilkan Chadrick. Chadrick adalah kemampuan bela diri dasar Korps Marinir. Penampilan ini berlangsung di Lapangan Mako Kormar, Jl Prajurit Usman dan Harun, Jumat (28/7) siang

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, mengatakan, beladiri tersebut merupakan kombinasi seni bela diri yang ada di tanah air maupun manca negara

Bela diri Chadrick dimaksudkan untuk meningkatkan kedigdayaan Prajurit Korps Marinir, serta memupuk kemampuan sebagai petarung yang tangguh, guna mendukung tugas pokok Korps Marinir

(fru)

