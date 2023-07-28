Warga Desa Darungan, Yosowilangun, Lumajang, Jatim heboh. Kehebohan warga dipicu adanya pohon pisang bertandan empat. Pohon pisang jenis Barlin itu tumbuh di halaman belakang rumah Jainuri.

Dari beberapa pohon pisang, hanya satu yang memiliki tandan empat. Saat ini, warga antusias mendatangi pohon pisang untuk melihat langsung.

