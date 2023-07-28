Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pernyataan berkaitan dengan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun. Yaqut mengatakan saat ini pemerintah berfokus kepada hak santri untuk tetap mendapatkan hak belajar.

Hal ini disampaikannya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (28/7/2023).Penanganan polemik Ponpes Al Zaytun sendiri dilakukan oleh beberapa pihak dibawah kordinasi dari Kemenko Polhukam.

Reporter: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

