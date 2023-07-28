...

Polemik Ponpes Al Zaytun, Menag Yaqut: Hak Santri untuk Tetap Belajar Menjadi Prioritas

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 12:33 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pernyataan berkaitan dengan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun. Yaqut mengatakan saat ini pemerintah berfokus kepada hak santri  untuk tetap mendapatkan hak belajar. 
 
Hal ini disampaikannya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (28/7/2023).Penanganan polemik Ponpes Al Zaytun sendiri dilakukan oleh beberapa pihak dibawah kordinasi dari Kemenko Polhukam.
 
Reporter: Hasnugara
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

