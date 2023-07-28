...

Gibran Sebut Presiden Joko Widodo Sudah Kantongi Nama Capres yang Didukung

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 10:30 WIB
Walikota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menggelar makan siang bersama sejumlah relawan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Menggunakan kaos berwarna putih, Gibran disambut hangat relawan yang tergabung dalam sejumlah relawan Presiden Joko Widodo.
 
Gibran mengatakan, Presiden Jokowi telah mengantongi satu nama calon presiden yang akan didukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, Gibran enggan mengungkap ciri ciri sosok capres yang didukung ayahnya dan meminta semua pihak bersabar untuk menunggu sikap politik Presiden Joko Widodo.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

