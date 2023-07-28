Walikota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menggelar makan siang bersama sejumlah relawan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Menggunakan kaos berwarna putih, Gibran disambut hangat relawan yang tergabung dalam sejumlah relawan Presiden Joko Widodo.

Gibran mengatakan, Presiden Jokowi telah mengantongi satu nama calon presiden yang akan didukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, Gibran enggan mengungkap ciri ciri sosok capres yang didukung ayahnya dan meminta semua pihak bersabar untuk menunggu sikap politik Presiden Joko Widodo.

