Kebakaran hebat melanda dua ruang kelas SMPN 1 Jati Tujuh, Majalengka. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang sekolah, Kamis (27/7). Angin yang kencang membuat api berkobar besar.
Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah dua jam berjibaku, petugas damkar berhasil memadamkan api.
Kontributor: Mohamad Zeni Jihadi
Produser: B Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow