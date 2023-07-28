Kebakaran hebat melanda dua ruang kelas SMPN 1 Jati Tujuh, Majalengka. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang sekolah, Kamis (27/7). Angin yang kencang membuat api berkobar besar.

Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah dua jam berjibaku, petugas damkar berhasil memadamkan api.

Kontributor: Mohamad Zeni Jihadi

Produser: B Lilia Nova

