Polsek Tanjung Priok Selidiki Tawuran yang Sebabkan KRL Commuter Line Tidak Bisa Melintas

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 22:20 WIB
Polsek Tanjung Priok tengah menyelidiki kasus tawuran antar 2 kelompok siswa yang terjadi di perlintasan rel kereta api wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi mengatakan telah berkoordinasi dengan warga sekitar dan pihak sekolah untuk mengantisipasi tawuran tidak terjadi lagi dengan memberikan sanksi sosial kepada para pelaku.
 
Dalam video yang direkam warga dan viral di media sosial ini puluhan remaja terlihat saling kejar dan menyerang dengan batu dan senjata tajam di sepanjang perlintasan rel kereta yang mengakibatkan KRL Commuter Line yang melintas terpaksa berhenti.

(fru)

