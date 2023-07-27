Polsek Tanjung Priok tengah menyelidiki kasus tawuran antar 2 kelompok siswa yang terjadi di perlintasan rel kereta api wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi mengatakan telah berkoordinasi dengan warga sekitar dan pihak sekolah untuk mengantisipasi tawuran tidak terjadi lagi dengan memberikan sanksi sosial kepada para pelaku.

Dalam video yang direkam warga dan viral di media sosial ini puluhan remaja terlihat saling kejar dan menyerang dengan batu dan senjata tajam di sepanjang perlintasan rel kereta yang mengakibatkan KRL Commuter Line yang melintas terpaksa berhenti.

(fru)

