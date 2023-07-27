Jalan penghubung antar Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat lebih mirip aliran sungai yang mengering, jalan dipenuhi batu besar sehingga menyulitkan akses kendaraan. Kondisi jala menuju Kecamatan Nosu dan Pana ini sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan dan belum ada bantuan dari Pemerintah.

Kondisi jalan semakin parah saat hujan turun membuat sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, sementara jika berjalan kaki jaraknya cukup jauh. Warga berharap Pemerintah dapat memperbaiki akses jalan tersebut mengingat jalan tersebut merupakan Jalan Provinsi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News