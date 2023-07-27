...

Mengaku Debt Collector, 2 Perampas Motor Babak Belur Dihajar Warga di Cimahi

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 21:40 WIB

Dua pelaku perampasan motor yang mengaku debt collector berhasil ditangkap massa di Jalan H Aen Suhendra Nanjung, Margaasih, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku babak belur usai motor yang dirampas terhalang warga saat akan kabur sehingga dua pelaku menjadi bulan-bulanan warga.
 
Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak untuk kebutuhan hidup sementara Kapolsek Margaasih mengungkap modus mengaku dari leasing yang akan menarik motor.

