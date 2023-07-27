Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat penduduk di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Kamis (27/7). Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar, kebakaran diduga dipicu salah satu warga yang meninggalkan rumah saat sedang masak.

Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena sempitnya lokasi, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News