Sempat Terjadi Ledakan, Puluhan Rumah Padat Penduduk di Jambi Ludes Terbakar

Adrianus Susandra, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 21:00 WIB
Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat penduduk di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Kamis (27/7). Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar, kebakaran diduga dipicu salah satu warga yang meninggalkan rumah saat sedang masak.
 
Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena sempitnya lokasi, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

