Helikopter BNPB yang Mendarat Darurat di Lahan Gambut Berhasil Dihidupkan dan Kembali Terbang

Sigit Dzakwan Pamungkas, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 19:00 WIB
Helikopter BNPB yang mendarat darurat di area lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil dihidupkan setelah diisi bahan bakar helikopter kemudian terbang menuju Bandara Iskandar Pangkalan Nun untuk proses pengecekan dan perbaikan mesin.
 
Sebelumnya, helikopter tersebut terbang dari Palembang menuju Pangkalan Bun untuk mengisi bahan bakar dan akan melakukan pengeboman air (water bombing) di wilayah Kalimantan Selatan yang dilanda bencana kebakaran hutan
 
Namun, di tengah perjalanan pilot merasakan masalah pada helikopter sehingga memutuskan untuk mendarat di tempat terbuka.

