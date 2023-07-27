Helikopter BNPB yang mendarat darurat di area lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil dihidupkan setelah diisi bahan bakar helikopter kemudian terbang menuju Bandara Iskandar Pangkalan Nun untuk proses pengecekan dan perbaikan mesin.

Sebelumnya, helikopter tersebut terbang dari Palembang menuju Pangkalan Bun untuk mengisi bahan bakar dan akan melakukan pengeboman air (water bombing) di wilayah Kalimantan Selatan yang dilanda bencana kebakaran hutan

Namun, di tengah perjalanan pilot merasakan masalah pada helikopter sehingga memutuskan untuk mendarat di tempat terbuka.

(fru)

