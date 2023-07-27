Viral di media sosial aksi tak terpuji yang dilakukan dua pria bule. Dalam melakukan aksinya, dua pria bule itu terekam kamera CCTV toko.

Mereka tampak menguras uang kasir di sebuah toko di kawasan Marga Tabanan, Denpasar, Bali. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Selasa (25/7) pukul 20.30 WITA.

Mirisnya pada hari yang sama pukul 19.30 WITA, dua pria itu juga melakukan aksinya di salah satu toko di kawasan Jalan Trenggana, Denpasar Timur. Modusnya, mereka berpura-pura membeli rokok kemudian minta menukarkan uang.

Diketahui, masing-masing toko mengalami kerugian Rp3 juta. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan Kepolisian.

Kontributor: Indirra Arri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News