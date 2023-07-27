...

Viral! Bule Kuras Habis Uang Kasir Toko di Bali, Modus Beli Rokok dan Tukar Uang

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 15:33 WIB
Viral di media sosial aksi tak terpuji yang dilakukan dua pria bule. Dalam melakukan aksinya, dua pria bule itu terekam kamera CCTV toko. 
 
Mereka tampak menguras uang kasir di sebuah toko di kawasan Marga Tabanan, Denpasar, Bali. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Selasa (25/7) pukul 20.30 WITA. 
 
Mirisnya pada hari yang sama pukul 19.30 WITA, dua pria itu juga melakukan aksinya di salah satu toko di kawasan Jalan Trenggana, Denpasar Timur. Modusnya, mereka berpura-pura membeli rokok kemudian minta menukarkan uang. 
 
Diketahui, masing-masing toko mengalami kerugian Rp3 juta. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan Kepolisian. 
 
Kontributor: Indirra Arri 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

