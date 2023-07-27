Musim kemarau membuat sejumlah sungai mengering di Bireun Aceh. Sungai yang mengering dimanfaatkan warga untuk berburu batu akik. Dengan motif unik, batu akik bisa dijual dengan harga jutaan rupiah.

Aktivitas berburu batu akik ada di Desa Kubu, Peusangan Siblah Krung, Bireun. Pemburu akik rela masuk sungai untuk mencari batu bermotif unik. Pemburu batu akik bisa mendapatkan puluhan batu bermotif unik.

Paling banyak ditemukan di Sungai Peusangan jenis batu akik Sulaiman. Batu akik itu memiliki motif garis-garis dengan gradasi warna berbeda.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

