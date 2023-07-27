...

Sungai Mengering, Warga Berburu Batu Akik di Bireun Aceh

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 15:21 WIB
A A A
Musim kemarau membuat sejumlah sungai mengering di Bireun Aceh. Sungai yang mengering dimanfaatkan warga untuk berburu batu akik. Dengan motif unik, batu akik bisa dijual dengan harga jutaan rupiah.
 
Aktivitas berburu batu akik ada di Desa Kubu, Peusangan Siblah Krung, Bireun. Pemburu akik rela masuk sungai untuk mencari batu bermotif unik. Pemburu batu akik bisa mendapatkan puluhan batu bermotif unik. 
 
Paling banyak ditemukan di Sungai Peusangan jenis batu akik Sulaiman. Batu akik itu memiliki motif garis-garis dengan gradasi warna berbeda.
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini