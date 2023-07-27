...

Komunitas Ojol Gelar Doa dan Tabur Bunga di TKP Pembunuhan Sopir Taksi Online Semarang

Kristadi, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 13:01 WIB
Isak tangis keluarga dan teman korban almarhum Fauzi pecah di acara doa bersama dan tabur bunga. Acara itu digelar komunitas ojek dan taksi online di Mugas Dalam Raya, Semarang, Rabu (26/7) malam. 
 
Diketahui, acara itu digelar di TKP korban dibunuh dan dirampok oleh penumpangnnya. Perwakilan komunitas ojol, Kurnia, mengatakan doa bersama digelar sebagai aksi solidaritas. 
 
Selain berdoa untuk korban, para driver online berharap kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Sementara, ayah korban, Hari Pramono mengaku sudah mengikhlaskan kematian anaknya itu. 
 
Diketahui, saat ini istri almarhum yang tengah hamil 5 bulan masih dalam kondisi shock. 
 
Kontributor: Kristiadi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

