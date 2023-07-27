...

Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi Tersangka KPK, Presiden Jokowi Bicara soal Perbaikan

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 10:13 WIB
Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi terjerat OTT KPK. Ia diduga terima suap dari pemenang tender pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. 
 
Presiden Jokowi pun merespons dengan bicara soal perbaikan sistem. 
 
Sebelumnya, KPK mengungkap jika Kabasarnas membuka lelang untuk proyek alat pendeteksian korban reruntuhan tahun anggaran 2023. 
 
Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi mendapat fee 10% dari kontrak. 
 
