Pantai Bana di Desa Bangun Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Lampung, menawarkan panorama pasir putih dengan air laut yang jernih berwarna biru. Untuk menikmati indahnya Pantai Bana, pengunjung tidak dikenakan biaya tiket atau gratis

Untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di desa setempat, Kepala Desa Bangun Negara, akan menganggarakan pembangunan jalan menuju lokasi wisata ini. Selain pembangunan jalan, pihaknya akan membangun fasilitas pendukung. Seperti penginapan dan wahana permainan anak

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News