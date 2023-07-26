Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi selesai menjalani pemeriksaan selama 10 jam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api

Hingga kini, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta apidi lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, 6 di antaranya merupakan pihak penerima suap.

(fru)

