Menteri Perhubungan Selesai Jalani Pemeriksaan Dugaan Suap di KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 18:30 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi selesai menjalani pemeriksaan selama 10 jam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api 
 
Hingga kini, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta apidi lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, 6 di antaranya merupakan pihak penerima suap.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

