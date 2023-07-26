Aksi pencurian helm terjadi di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku terekam CCTV menggasak sebuah helm milik karyawan ekspedisi yang berada di atas motor milik korban.

Dari rekaman CCTV, pencurian helm ini dilakukan oleh 2 orang dengan perannya masing-masing di mana satu pelaku bertugas mengambil helm dan pelaku lainnya bertugas melihat situasi sekitar.

Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah.

(fru)

