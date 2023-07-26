Sekelompok geng motor menyerang warga yang nongkrong dan jualan. Peristiwa terjadi di Jalan Pelabuhan II, Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu (26/7).

Kawanan geng motor menyerang warga di warung kopi dengan sajam. Pedagang nasi goreng terluka akibat sabetan sajam oleh geng motor itu. Warga yang melihat langsung mengejar kawanan geng motor namun gagal.

Selain warung kopi gerobak nasi goreng juga dirusak kawanan geng motor.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

