Geng Motor Serang Warung Kopi dan Warga yang Sedang Nongkrong dengan Sajam di Sukabumi

Budi Setiawan, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 10:28 WIB
Sekelompok geng motor menyerang warga yang nongkrong dan jualan. Peristiwa terjadi di Jalan Pelabuhan II, Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu (26/7).
 
Kawanan geng motor menyerang warga di warung kopi dengan sajam. Pedagang nasi goreng terluka akibat sabetan sajam oleh geng motor itu. Warga yang melihat langsung mengejar kawanan geng motor namun gagal.
 
Selain warung kopi gerobak nasi goreng juga dirusak kawanan geng motor.
 
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: B.Lilia Nova

