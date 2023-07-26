Okezone Updates dibuka oleh video viral rumah di tengah proyek Tol Cijago Depok, tidak jauh dari Gerbang Tol Limo 2. Berikutnya, cara unik dilakukan pedagang minyak goreng di Sidoarjo, dengan menjual minyak goreng menggunakan pompa bensin.

Video penutup, yakni Marcel Sabitzer yang menjadi amunisi baru Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas 2023. Sementara Man United mendapatkan putra kembar Darren Flatcher, Jack dan Tyler Fletcher.

Tags: okezone updates, news okezone, video viral, tol cijago, tol limo 2, pedagang minyak goreng, Marcel Sabitzer, Darren Flatcher, Tyler Fletcher,

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News