TPST Piyungan Ditutup, Tumpukan Sampah Menggunung di Kota Yogyakarta

Gunanto Farhan, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 07:00 WIB
Penumpukan sampah terjadi di sejumlah depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta akibat TPST Piyungan ditutup. Tumpukan sampah yang menggunung juga melebar sampai ke bahu jalan.
 
Kondisi ini sangat mengganggu, ditambah bau busuk yang menyengat. Warga juga kesulitan membuang sampah karena penuhnya sejumlah depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta.
 
Penutupan TPST Piyungan terpaksa dilakukan karena volume ketinggian sampah sudah melebihi kapasitas.
 
