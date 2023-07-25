Aktor Bobby Joseph kembali terlibat dalam dugaan penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, ia pernah ditahan kasus serupa pada tahun 2021. Saat itu, Bobby ditangkap Polres Tangsel dengan barang bukti sabu seberat 0,49 gram.

Bobby kembali ditangkap polisi di kediaman pribadinya di kawasan Cinere, Depok, Jumat (21/7). Polisi pun menyita barang bukti berupa tembakau sintetis seberat 0,46 gram.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Akira Aulia W

