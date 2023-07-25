Asri Welas mengungkapkan kondisi terkini sang putra, Rayyan Gibran Ridha Rahardja atau biasa disapa Gibran yang sempat dilarikan ke ICU usai alami kejang.

Asri mengungkapkan sang putra akan menjalani pemeriksaan EEG atau Elektroensefalografi. Asri Welas menceritakan awalnya Gibran sudah melakukan pemeriksaan EEG namun gagal.

Kontributor: Ayu Utami Anggraeni

Produser: Akira Aulia W

