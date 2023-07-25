...

Melihat Tradisi Seren Taun di Sukabumi, Bentuk Syukur atas Hasil Panen Melimpah

Ilham Nugraha, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 21:30 WIB
Beginilah kemeriahan puncak upacara adat Seren Taun di Kasepuhan Cireundeu, Sukabumi, Selasa (25/7/2023). Tradisi upacara tahunan ini selalu dipenuhi masyarakat yang hendak melihat jalannya ritual sakral meskipun trek menuju lokasi acara tak mudah dilalui. 
 
Tradisi seren taun diisi dengan rangkaian acara adat diantaranya tutunggulan, ngrengkong, dogdog lojor, Angklung, pencak silat, ngalaes, debus, hingga wayang golek. 
 
Bagi warga, tradisi ini di maknai sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tradisi ini juga memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata budaya.
 
Reporter : Ilham Nugraha 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

