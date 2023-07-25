Beginilah kemeriahan puncak upacara adat Seren Taun di Kasepuhan Cireundeu, Sukabumi, Selasa (25/7/2023). Tradisi upacara tahunan ini selalu dipenuhi masyarakat yang hendak melihat jalannya ritual sakral meskipun trek menuju lokasi acara tak mudah dilalui.

Tradisi seren taun diisi dengan rangkaian acara adat diantaranya tutunggulan, ngrengkong, dogdog lojor, Angklung, pencak silat, ngalaes, debus, hingga wayang golek.

Bagi warga, tradisi ini di maknai sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tradisi ini juga memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata budaya.

Reporter : Ilham Nugraha

Produser: Reza Ramadhan

