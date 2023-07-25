...

Sidang Lanjutan Kasus Wowon Cs Hadirkan Saksi Dokter Jaga RSUD Bantargebang

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 22:15 WIB
Terdakwa kasus pembunuhan berencana sekeluarga di Bantargebang, Wowon Erawan, Solihin dan M. Dede Solehudin menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi.  JPU menghadirkan Nanang Agung Permadi selaku Dokter Jaga di RSUD Bantargebang.
 
Nanang merupakan dokter yang pertama kali menangani korban tersebut. Dalam kesaksiannya, Nanang menjelaskan terkait penanganan pada pasien atau korban-korban Wowon Cs.
 
Dia pun sempat menaruh curiga korban meninggal keracunan karena kondisi mulut mengeluarkan busa. Ketiganya tidak membantah kesaksian dari saksi yang dihadirkan.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

