...

Polisi Tangkap 6 Pelaku Pengeroyokan Jurnalis TV, Dua di Antaranya Masih di Bawah Umur

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 22:30 WIB
A A A
Polisi menangkap pelaku pengeroyokan jurnalis TV, Muhamad Syarif yang terjadi pada Minggu (23/7/2023) di depan Gerbang Barat, Ancol, Jakarta Timur. Dari kasus pengeroyokan ini, polisi menetapkan 6 tersangka di mana dua di antaranya masih di bawah umur.
 
Kasus pengeroyokan ini bermula saat korban meliput perkelahian yang terjadi antar pemuda. Merasa tak senang direkam kelompok pemuda langsung menghajar korban.
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

