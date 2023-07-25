Polisi menangkap pelaku pengeroyokan jurnalis TV, Muhamad Syarif yang terjadi pada Minggu (23/7/2023) di depan Gerbang Barat, Ancol, Jakarta Timur. Dari kasus pengeroyokan ini, polisi menetapkan 6 tersangka di mana dua di antaranya masih di bawah umur.

Kasus pengeroyokan ini bermula saat korban meliput perkelahian yang terjadi antar pemuda. Merasa tak senang direkam kelompok pemuda langsung menghajar korban.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

