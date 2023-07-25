...

Tewaskan 15 Penumpang, Nahkoda Kapal Maut di Buton Tengah Berpotensi jadi Tersangka

Andy Eba, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 21:45 WIB
Pemilik sekaligus nahkoda kapal Pincara yang tenggelam dan menewaskan 15 orang penumpang di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditahan polisi.
 
Pemilik kapal terbukti melakukan monopoli sewa kapal untuk mendapatkan banyak penumpang, pelaku sengaja menurunkan harga sewa kapal dari Rp10.000 menjadi Rp5.000 perorang.
 
Berdasarkan keterangan polisi pemilik kapal berpotensi ditetapkan menjadi tersangka, Polisi juga akan memanggil Kadis Perhubungan untuk dimintai keterangan.
 
