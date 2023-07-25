...

Rumah Sakit di Cimahi Dipenuhi Korban Keracunan Massal, Total 336 Orang Dirawat

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 20:14 WIB
Sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi kewalahan menangani korban keracunan massal, kapasitas ruang IGD penuh membuat sejumlah pasien harus mencari rumah sakit rujukan lain.
 
Sejumlah pasien dengan keluhan mual muntah, diare dan perut melilit masih menjalani perawatan disejumlah rumah sakit di Kota Cimahi.
 
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Cimahi mengungkap total keseluruhan ada 336 orang yang dirawat akibat keracunan.
 
Tiga rumah sakit dinyatakan penuh pasien korban keracunan, sebelumnya ratusan warga mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan saat acara reses anggota DPRD.
 
