Beginilah ekspresi kebahagiaan teknisi dari Chikal Railway Indonesia setelah rampung mendirikan tiang listrik sementara perlintasan KRL jurusan Rangkasbitung-Kebayoran Lama.

Mereka bersorak sembari melempar helm ke udara saat uji coba KRL berhasil. Sebelumnya pada Selasa (25/7/2023), truk menabrak tiang listrik di Kebayoran Lama di mana membuat sejumlah perjalanan Kereta Api terganggu.

Saat ini petugas sedang menunggu tiang listrik permanen yang rencana akan langsung dikerjakan pada malam ini

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

