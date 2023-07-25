...

Aliran Listrik KRL Rangkasbitung-Kebayoran Lama Berhasil Diperbaiki, Teknisi Bersorak sambil Lempar Helm

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 19:26 WIB
A A A
Beginilah ekspresi kebahagiaan teknisi dari Chikal Railway Indonesia setelah rampung mendirikan tiang listrik sementara perlintasan KRL jurusan Rangkasbitung-Kebayoran Lama.
 
Mereka bersorak sembari melempar helm ke udara saat uji coba KRL berhasil. Sebelumnya pada Selasa (25/7/2023), truk menabrak tiang listrik di Kebayoran Lama di mana membuat sejumlah perjalanan Kereta Api terganggu.
 
Saat ini petugas sedang menunggu tiang listrik permanen yang rencana akan langsung dikerjakan pada malam ini
 
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini