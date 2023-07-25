Mohamad Yasin selaku Executive Manager Cabang Tangerang Selatan mengatakan penyaluran bansos pkh dan sembako tahap Triwulan kedua masih menggunakan mekanisme yang sama seperti biasanya. Saat ini jumlah KPM yang dialokasikan di wilayah Tangerang Selatan adalah sebanyak 2538, dan sudah 95.27% terealisasikan. Dalam waktu dekat, sisa jumlah penyaluran diharapkan agar bisa tuntas 100%.

Tahapan penyaluran bansos pkh dan sembako ada 3, yaitu Kantor Pos, Komunitas dan Door to door. Menurut Mohamad Yasin, tidak ada perbedaan antara penyaluran tahap pertama dan kedua.

Penetapan jumlah juru bayar disesuaikan dengan jumlah KPM yang ada di wilayah Tangerang Selatan, yaitu 7 kecamatan. Di tiap kecamatannya dibagi menjadi 3 sampai 5 juru bayar.

Persiapan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah dengan koordinasi yang lebih detail agar penerima manfaat dapat tersalurkan dan terhindar dari kendala-kendala yang ada.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News