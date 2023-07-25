...

PB PMII Bertemu Presiden Joko Widodo, Ini yang Dibahas

Raka Novianto, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 15:06 WIB
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (25/7). Pertemuan dengan Presiden ini rutin dilakukan, termasuk saat pandemi Covid-19.
 
Dalam pertemuan ini, PB PMII memberikan kajian berupa jurnal akademik terkait ibu kota Nusantara (IKN). Sedangkan terkait Pemilu 2024, PMII akan ikut serta membantu mencerdaskan para pemilih muda dengan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

