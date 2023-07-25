Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (25/7). Pertemuan dengan Presiden ini rutin dilakukan, termasuk saat pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan ini, PB PMII memberikan kajian berupa jurnal akademik terkait ibu kota Nusantara (IKN). Sedangkan terkait Pemilu 2024, PMII akan ikut serta membantu mencerdaskan para pemilih muda dengan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News