Remaja ditemukan tewas bersimbah darah di tepi Jalan Raya Mustikasari, Bekasi, Selasa (25/7) dini hari. Tidak jauh dari lokasi, warga juga menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit.

Hingga kini penyebab kematian korban belum diketahui. Namun, remaja itu diduga menjadi korban salah sasaran di saat dua kelompok terlibat tawuran.

Santika, saksi mata mengaku saat menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak. Polisi yang mendapatkan informasi itu langsung melakukan olah TKP.

Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira Aulia W

(fru)

