Remaja di Bekasi Ditemukan Tewas Tergeletak Bersimbah Darah di Bekasi

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 13:42 WIB
Remaja ditemukan tewas bersimbah darah di tepi Jalan Raya Mustikasari, Bekasi, Selasa (25/7) dini hari. Tidak jauh dari lokasi, warga juga menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit. 
 
Hingga kini penyebab kematian korban belum diketahui. Namun, remaja itu diduga menjadi korban salah sasaran di saat dua kelompok terlibat tawuran. 
 
Santika, saksi mata mengaku saat menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak. Polisi yang mendapatkan informasi itu langsung melakukan olah TKP. 
 
Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

