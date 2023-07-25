...

Polresta Banyumas Gelar Rekonstruksi Pembunuhan 7 Bayi Hasil Inses

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 12:34 WIB
Kepolisian melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan 7 bayi hasil hubungan inses di Banyumas, Jateng. Rekonstruksi dikawal ketat pihak Kepolisian di lokasi, yang merupakan gubuk tempat tinggal keluarga tersebut.
 
Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui motif tersangka Rudi (57) yang membunuh 7 bayi hasil inses dengan anaknya, E (26).
 
Pengacara tersangka menyebut kliennya melakukan perbuatan biadab ini dengan dalih suruhan dari guru spiritualnya, bukan karena nafsu.
 
Rudi diketahui melakukan pembunuhan terhadap 7 bayi hasil inses dan seluruhnya dikubur di sebuah kebun untuk mendapatkan kekayaan.
 
Kontributor: Saladin Ayyubi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

