Kepolisian melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan 7 bayi hasil hubungan inses di Banyumas, Jateng. Rekonstruksi dikawal ketat pihak Kepolisian di lokasi, yang merupakan gubuk tempat tinggal keluarga tersebut.

Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui motif tersangka Rudi (57) yang membunuh 7 bayi hasil inses dengan anaknya, E (26).

Pengacara tersangka menyebut kliennya melakukan perbuatan biadab ini dengan dalih suruhan dari guru spiritualnya, bukan karena nafsu.

Rudi diketahui melakukan pembunuhan terhadap 7 bayi hasil inses dan seluruhnya dikubur di sebuah kebun untuk mendapatkan kekayaan.

Kontributor: Saladin Ayyubi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

