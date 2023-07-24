Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (24/7). Presiden datang untuk mengecek harga bahan-bahan makanan.

Usia melakukan peninjauan, Jokowi menilai harga bahan makanan sangat bagus. Menurutnya, tidak ada kenaikan, bahkan harganya cenderung lebih murah.

Presiden juga menilai inflasi di Pasar Bululawang masih terkendali.

Kontributor: Saif Hajarani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News