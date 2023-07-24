...

Presiden Joko Widodo Tinjau Harga di Pasar Bululawang

Saif Hajarani, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 12:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (24/7). Presiden datang untuk mengecek harga bahan-bahan makanan. 
 
Usia melakukan peninjauan, Jokowi menilai harga bahan makanan sangat bagus. Menurutnya, tidak ada kenaikan, bahkan harganya cenderung lebih murah. 
 
Presiden juga menilai inflasi di Pasar Bululawang masih terkendali. 
 
Kontributor: Saif Hajarani
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

