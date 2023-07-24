...

Polisi Periksa 5 Saksi Pengeroyokan Wartawan Televisi

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 17:10 WIB
Unit Reskrim Polsek Pademangan telah memeriksa 5 saksi kasus pengeroyokan wartawan televisi yang di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (23/7/) kemarin. Polisi telah memeriksa saksi yang dalam pengeroyokan tersebut.
 
Pengeroyokan bermula saat sekelompok pemuda bermain bola dan berakhir baku hantam di lokasi. Korban bernama Muhammad Syarif mencoba merekamnya namun menjadi sasaran pelaku.
 
Saat ini polisi masih mengejar pelaku lainnya yang melarikan diri usai melukai korban. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

