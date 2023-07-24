...

Emak-Emak Ngamuk Gerebek Rumah Sarang Narkoba di Jambi

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 15:56 WIB
Video aksi emak-emak mengerebek rumah yang dijadikan sarang narkoba viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan eks lokalisasi Payo Sigadung, Pucuk, Jambi, Minggu (23/7/2023).  
 
Di dalam rumah ditemukan alat hisab sabu yang baru digunakan serta sejumlah uang. Menurut warga saat digerebek ada 20 orang yang tengah menggunakan narkoba. Mengetahui rumah digerebek, mereka langsung kabur.
 
Tak hanya itu para emak juga menemukan sejumlah paket sabu yang sudah dikemas. Menurut warga aksi ini dilakukan lantaran sering terjadi pencurian.
 
Warga menduga pencurian imbas dari aktivitas pengguna narkoba di rumah ini. Selain itu warga juga kesal karena aparat kepolisian terkesan mengabaikan.

