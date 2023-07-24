Sebuah minibus menabrak tiang listrik di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (24/7) dini hari. Setelah itu minibus dihantam pengendara motor yang berada di belakangnya.

Akibat peristiwa ini, pengendara motor mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri dan dilarikan ke RS Fatmawati.

Menurut saksi, peristiwa ini sering terjadi akibat posisi tiang listrik yang berada tepat di tikungan jalan. Warga berharap posisi tiang listrik dapat dipindahkan sehingga peristiwa serupa tidak terulang.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

