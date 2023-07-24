Ratusan warga di Cimahi, Jawa Barat, keracunan nasi kotak saat kegiatan reses anggota dewan. Mereka mengalami gejala seperti mual, sakit lambung, hingga muntaber.

Hingga Senin dini hari, jumlah korban mencapai sekitar 267 orang. Banyaknya korban membuat tim kesehatan sempat kewalahan.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, diketahui terdapat daging ayam yang diduga tidak layak dikonsumsi sehingga mengakibatkan keracunan.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News