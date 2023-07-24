Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejagung, Senin (24/7). Airlangga tiba sekitar pukul 08.40 WIB. Airlangga akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus bahan baku minyak goreng.

Airlangga tampak mengenakan pakaian batik dan didamping sejumlah orang. Airlangga sempat melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada awak media.

Setelah itu, Airlangga langsung memasuki Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Akira Aulia W

