Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Kejagung, Jadi Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Irfan Maruf, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 09:36 WIB
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejagung, Senin (24/7). Airlangga tiba sekitar pukul 08.40 WIB. Airlangga akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus bahan baku minyak goreng. 
 
Airlangga tampak mengenakan pakaian batik dan didamping sejumlah orang. Airlangga sempat melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada awak media.
 
Setelah itu, Airlangga langsung memasuki Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Akira Aulia W

