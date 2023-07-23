Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri Puncak Hari Anak Nasional ke-39 di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga turut mendampingi Wapres dalam acara. Dalam pesannya Wapres mengatakan di era digital ini, anak-anak harus memahami kebaikan dan kekurangan teknologi digital.

Begitu juga dengan media sosial, dan penyebaran informasi yang semakin luas.

(fru)

