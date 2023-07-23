...

Harlah PKB ke-25, Ini Pesan Wapres Maruf

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 21:00 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan pesan agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggelar syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 agar menjalankan khittah awal pendiriannya. Hal ini disampaikan Wapres usai menghadiri Puncak Hari Anak Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).
 
Wapres berharap PKB bisa menjalankan peran-peran dan tugas kebangsaan selama ini. Terutama, agar PKB bisa berorientasi pada pembangunan kebangsaan.
 
Pada kesempatan itu, Wapres juga meminta agar PKB menghindari perpecahan dan kembali membangun keutuhan PKB seperti awal didirikannya. 
 
Sebelumnya  Wapres diundang untuk menghadiri Harlah PKB ke-25, namun tak hadir karena ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri Puncak Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang, Jawa Tengah.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

