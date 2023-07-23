Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan pesan agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggelar syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 agar menjalankan khittah awal pendiriannya. Hal ini disampaikan Wapres usai menghadiri Puncak Hari Anak Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

Wapres berharap PKB bisa menjalankan peran-peran dan tugas kebangsaan selama ini. Terutama, agar PKB bisa berorientasi pada pembangunan kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Wapres juga meminta agar PKB menghindari perpecahan dan kembali membangun keutuhan PKB seperti awal didirikannya.

Sebelumnya Wapres diundang untuk menghadiri Harlah PKB ke-25, namun tak hadir karena ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri Puncak Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang, Jawa Tengah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News