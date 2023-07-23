...

Tawuran Pecah Lagi di Johar Baru, PJ Gubernur akan Koordinasi dengan Kepolisian

Rani Sanjaya, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 18:34 WIB
A A A
Aksi tawuran antar dua kelompok warga kembali terjadi pada Minggu (23/7/20203) dini hari di Jalan Galur Jaya, Jakarta Pusat. Dengan jumlah yang lebih besar, kedua kubu yang bertikai terus saling serang dengan lemparan batu, botol, petasan dan bom molotov.
 
Warga sekitar mengaku sangat resah dengan sering terjadinya aksi tawuran di lokasi tersebut.
 
Menanggapi hal tersebut PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisan.
 
Heru juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar memberikan sanksi tegas jika ada siswanya yang terlibat aksi tawuran.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini