Aksi tawuran antar dua kelompok warga kembali terjadi pada Minggu (23/7/20203) dini hari di Jalan Galur Jaya, Jakarta Pusat. Dengan jumlah yang lebih besar, kedua kubu yang bertikai terus saling serang dengan lemparan batu, botol, petasan dan bom molotov.

Warga sekitar mengaku sangat resah dengan sering terjadinya aksi tawuran di lokasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisan.

Heru juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar memberikan sanksi tegas jika ada siswanya yang terlibat aksi tawuran.

(fru)

